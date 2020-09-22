Погода в Днепре: синоптики уточнили прогноз на 22 сентября

Алина Рашевская Жизнь города 06:58, 22.09.2020

Во вторник, 22 сентября, в Днепре ожидается ясная погода.

Осадков в этот день не предвидится. Об этом сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +8 до +24 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 24-75%. Рассвет наступит в 06:26, закат ожидается в 18:38.

Скриншот.
Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что погода во вторник, 22 сентября, по всей территории Украины будет сухой и ясной, что вызвано антициклоном.

Комментировать
Днепр Жизнь города

Смотрите также

Зеленский потерял почти 11% поддержки украинцев, Порошенко добавил 4% – опрос КМИС

Студенты КНУ вышли на протест из-за съезда "слуг": Корниенко ответил

Сексуальная таблица Менделеева

Перевод часов 2020: когда Украина перейдет на зимнее время

В ЕС признали Лукашенко незаконным президентом Беларуси