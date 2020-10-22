Погода в Днепре: синоптики уточнили прогноз на 22 октября

Алина Рашевская Жизнь города 07:12, 22.10.2020

В четверг, 22 октября, в Днепре ожидается переменная облачность.

До обеда продержится пасмурная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Осадки не прогнозируются, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +9 до +17 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 50-86%. Рассвет наступит в 07:10, закат ожидается в 17:38.

Скриншот.
Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украине обещают зимой 2020-2021 теплую погоду с непродолжительными периодами морозов.

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Днепр Жизнь города

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