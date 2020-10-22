Погода в Днепре: синоптики уточнили прогноз на 22 октября
В четверг, 22 октября, в Днепре ожидается переменная облачность.
До обеда продержится пасмурная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Осадки не прогнозируются, сообщает Синоптик.
Столбик градусника будет колебаться от +9 до +17 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 50-86%. Рассвет наступит в 07:10, закат ожидается в 17:38.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украине обещают зимой 2020-2021 теплую погоду с непродолжительными периодами морозов.