Погода в Днепре: синоптики уточнили прогноз на 22 октября

В четверг, 22 октября, в Днепре ожидается переменная облачность.

До обеда продержится пасмурная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Осадки не прогнозируются, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +9 до +17 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 50-86%. Рассвет наступит в 07:10, закат ожидается в 17:38.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украине обещают зимой 2020-2021 теплую погоду с непродолжительными периодами морозов.