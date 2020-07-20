Погода в Днепре: синоптики уточнили прогноз на 20 июля

В понедельник, 20 июля, в Днепре ожидается солнечная и жаркая погода.

Как сообщили в Укргидрометцентре, осадков в этот день не предвидится.

Столбик градусника будет колебаться от +27 до +29 градусов по Цельсию. Ветер будет юго-восточный – до 3-8 метров в секунду.

Погода в Украине 20 июля

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что лето – время активного отдыха, особенно для детей. Одни из самых любимых занятий молодежи в Днепре – катание на велосипедах, скейтбордах, самокатах и роликах. Полиция Днепра напомнила о правилах безопасности во время отдыха