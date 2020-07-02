Погода в Днепре: синоптики уточнили прогноз на 2 июля

В четверг, 2 июля, в Днепре ожидается солнечная и жаркая погода.

Как сообщили в Укргидрометцентре, осадков в этот день не предвидится.

Столбик градусника будет колебаться от +30 до +32 градусов по Цельсию. Ветер будет восточный – до 3-8 метров в секунду.

Прогноз погоды в Украине

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что купание и плавание – яркий и активный отдых. Вода приносит много удовольствия, если соблюдать правила безопасного поведения. Полиция Днепра напомнила о том, как безопасно отдыхать на воде.