Погода в Днепре: синоптики уточнили прогноз на 2 июля

София Ковнир Жизнь города 06:00, 2.07.2020

В четверг, 2 июля, в Днепре ожидается солнечная и жаркая погода.

Как сообщили в Укргидрометцентре, осадков в этот день не предвидится.

Столбик градусника будет колебаться от +30 до +32 градусов по Цельсию. Ветер будет восточный – до 3-8 метров в секунду.

Прогноз погоды в Украине

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что купание и плавание – яркий и активный отдых. Вода приносит много удовольствия, если соблюдать правила безопасного поведения. Полиция Днепра напомнила о том, как безопасно отдыхать на воде.

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Днепр Жизнь города

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