Погода в Днепре: синоптики уточнили прогноз на 2 июля
Прогноз погоды. look.com.ua
В четверг, 2 июля, в Днепре ожидается солнечная и жаркая погода.
Как сообщили в Укргидрометцентре, осадков в этот день не предвидится.
Столбик градусника будет колебаться от +30 до +32 градусов по Цельсию. Ветер будет восточный – до 3-8 метров в секунду.
Прогноз погоды в Украине
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что купание и плавание – яркий и активный отдых. Вода приносит много удовольствия, если соблюдать правила безопасного поведения. Полиция Днепра напомнила о том, как безопасно отдыхать на воде.
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