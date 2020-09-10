Погода в Днепре: синоптики уточнили прогноз на 10 сентября

Алина Рашевская Жизнь города 06:21, 10.09.2020

В четверг, 10 сентября, в Днепре ожидается ясная погода.

Осадков в этот день не предвидится. Об этом сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +13 до +29 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 27-82%. Рассвет наступит в 06:09, закат ожидается в 19:03.

Скриншот.
Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что тайфун "Хайшен" обрушился на Южную Корею.

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Днепр Жизнь города

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