Погода в Днепре: синоптики срочно предупредили о стихийном явлении

В Днепре 8 августа объявили предупреждение о стихийном метеорологическом явлении 1 уровня опасности.

На территории города и области ожидается сильный ветер до 15-20 м/с, сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

Штормовое предупреждение Учебные материалы

8 августа синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Ветер будет юго-западный 7-12 м/с, днем усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха по области ночью составит 12-17 градусов, днем 25-30 градусов. В городе ночью температура составит 14-16 градусов, а днем 28-30 градусов.

9 и 10 августа пройдет без осадков. Но синоптики предупредили, что 10 августа местами ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов, а днем 25-30 градусов.

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