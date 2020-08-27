Погода в Днепре: синоптики дали знойный прогноз на 27 августа

София Ковнир Жизнь города 06:00, 27.08.2020

В четверг, 27 августа, в Днепре ожидается сухая и жаркая погода.

Как сообщили в Укргидрометцентре, осадков в этот день не предвидится.

Столбик градусника будет колебаться от +27 до +29 градусов по Цельсию. Ветер будет юго-западный – до 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоды в Украине 27 августа

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что до середины сентября в Украине будет стоять летняя погода с кратковременными периодами похолодания. На юге страны первый месяц осени может оказаться холодным и дождливым, а в центре Украины будет холодно.

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