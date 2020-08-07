Погода в Днепре: синоптики дали жаркий прогноз на 7 августа

София Ковнир Жизнь города 06:00, 7.08.2020

В пятницу, 7 августа, в Днепре синоптики прогнозируют очень жаркую погоду.

Как сообщили в Укргидрометцентре, осадков в этот день не предвидится.

Столбик градусника будет колебаться от +33 до +35 градусов по Цельсию. Ветер будет северо-восточный – до 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоды в Украине 7 августа

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что четыре города Днепропетровской области – Павлоград, Терновка, Першотравенск и Синельниково – остались без воды.

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Днепр Жизнь города

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