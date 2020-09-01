Погода в Днепре: синоптики дали жаркий прогноз на 1 сентября

Алина Рашевская Жизнь города 06:15, 1.09.2020

Во вторник, 1 сентября, в Днепре ожидается знойная погода.

На протяжении дня будет сохраняться высокая пожарная опасность. Осадки не прогнозируются, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +18 до +35 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 18-55%. Рассвет наступит в 05:56, закат ожидается в 19:22.

Скриншот
Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во вторник, 1 сентября, испортится погода на западе страны – там ожидаются дожди и грозы.

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Днепр Жизнь города

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