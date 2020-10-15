Погода в Днепре: синоптики дали свежий прогноз

Алина Рашевская Жизнь города 06:30, 15.10.2020

В четверг, 15 октября, в Днепре ожидается преимущественно пасмурная погода.

Уже днем небо затянется облаками, которые продержатся до вечера. Осадки маловероятны, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +9 до +19 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 52-95%. Рассвет наступит в 05:59, закат ожидается в 17:51.

Скриншот.
Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве синоптики зафиксировали природный "феномен".

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Днепр Жизнь города

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