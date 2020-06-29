Погода в Днепре: синоптики дали прогноз на 29 июня

Алина Рашевская Жизнь города 07:20, 29.06.2020

В понедельник, 29 июня, в Днепре ожидается переменная облачность.

Днем, возможно, пройдет дождь, но ближе к вечеру он прекратится. Порывы ветра могут достигать 15-24 метров в секунду, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +20 до +27 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 58-80%. Рассвет наступит в 04:39, закат ожидается в 20:47.

Скриншот
Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в начале недели в разных регионах Украины ожидаются грозовые дожди. В то же время Север и Центр окажутся в преимущественно сухом атмосферном участке.

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Днепр Жизнь города

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