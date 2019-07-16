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Погода в Днепре: прогноз на 17 июля

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В среду, 17 июля, в Днепре синоптики прогнозируют дождь.

Воздух прогреется до +26 градусов. Об этом сообщили на сайте Украинского гидрометеорологического центра.

По прогнозу синоптиков, днем пройдет небольшой дождь. Возможна гроза.

Погода в Днепре 17 июля

Погода в Днепре 17 июля

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Температура ночью опустится до +14 +16 градусов. Днем прогнозируется от +24 +26 градусов.

Прогноз погоды на Днепропетровщине 17 июля

Прогноз погоды на Днепропетровщине 17 июля

Украинский гидрометеорологический центр

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украину накроют дожди с грозами. Синоптик предупредила об изменении погоды.

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Место
Украина Днепр
Теги
погода Днепр
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