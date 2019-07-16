Погода в Днепре: прогноз на 17 июля

В среду, 17 июля, в Днепре синоптики прогнозируют дождь.
Воздух прогреется до +26 градусов. Об этом сообщили на сайте Украинского гидрометеорологического центра.
По прогнозу синоптиков, днем пройдет небольшой дождь. Возможна гроза.
Погода в Днепре 17 июля
Хабар 24
Температура ночью опустится до +14 +16 градусов. Днем прогнозируется от +24 +26 градусов.
Прогноз погоды на Днепропетровщине 17 июля
Украинский гидрометеорологический центр
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украину накроют дожди с грозами. Синоптик предупредила об изменении погоды.
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