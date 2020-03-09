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9 марта • обновлено в 05:56
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Алина Рашевская

Погода в Днепре: появился свежий прогноз на 9 марта

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В понедельник, 9 марта, в Днепре будет стоять облачная погода.

Осадков в этот день не ожидается. Также в городе значительно потеплеет, сообщает Синоптик.

Погода в Днепре

Погода в Днепре

Myslo

Столбик градусника на протяжении дня будет колебаться от +9 до +17 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели. Влажность воздуха составит 56-84%.

Рассвет наступит в 6:02, закат ожидается в 17:38.

Скриншот

Скриншот

Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что погода в Украине в мае будет аномально жаркой и засушливой. В то же время уже с первых дней лета обещают чуть ли не тропические ливни.

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Автор
Алина Рашевская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
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