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25 февраля • обновлено в 05:55
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Алина Рашевская

Погода в Днепре: появился свежий прогноз на 25 февраля

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Во вторник, 25 февраля, в Днепре будет стоять облачная погода.

Осадков в этот день не ожидается. Температура воздуха не опустится ниже нуля, сообщает Синоптик.

Погода в Днепре

Погода в Днепре

Кубань 24

Столбик градусника на протяжении дня будет колебаться от +1 до +5 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели. Влажность воздуха составит 47-82%.

День обещает быть облачным. Осадков не предвидится. Рассвет наступит в 6:27, закат ожидается в 17:18.

Скриншот

Скриншот

Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что очередной циклон с запада Европы пришлет в Украину атмосферный фронт, который от предыдущего штормового будет отличаться несколько умеренными осадками. Правда, сильный ветер все еще принесет в некоторые регионы дожди и местами снег.

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Автор
Алина Рашевская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
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