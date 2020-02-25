Погода в Днепре: появился свежий прогноз на 25 февраля

Во вторник, 25 февраля, в Днепре будет стоять облачная погода.

Осадков в этот день не ожидается. Температура воздуха не опустится ниже нуля, сообщает Синоптик.

Погода в Днепре Кубань 24

Столбик градусника на протяжении дня будет колебаться от +1 до +5 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели. Влажность воздуха составит 47-82%.

День обещает быть облачным. Осадков не предвидится. Рассвет наступит в 6:27, закат ожидается в 17:18.

Скриншот Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что очередной циклон с запада Европы пришлет в Украину атмосферный фронт, который от предыдущего штормового будет отличаться несколько умеренными осадками. Правда, сильный ветер все еще принесет в некоторые регионы дожди и местами снег.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!