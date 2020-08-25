Погода в Днепре: появился свежий прогноз на 25 августа

Погода в Днепре. 24tv.ua
Во вторник, 25 августа, в Днепре ожидается сухая и жаркая погода.
Как сообщили в Укргидрометцентре, осадков в этот день не предвидится.
Столбик градусника будет колебаться от +27 до +29 градусов по Цельсию. Ветер будет юго-западный – до 3-8 метров в секунду.
Погода в Украине 25 августа
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что до середины сентября в Украине будет стоять летняя погода с кратковременными периодами похолодания. На юге страны первый месяц осени может оказаться холодным и дождливым, а в центре Украины будет холодно.
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