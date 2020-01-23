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23 января • обновлено в 06:10
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Алина Рашевская

Погода в Днепре: появился свежий прогноз на 23 января

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В четверг, 23 января, жителей Днепра ждет облачная и ветреная погода.

Осадков в этот день не ожидается. Об этом сообщает Синоптик.

Погода в Днепре 23 января

Погода в Днепре 23 января

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Столбик градусника на протяжении дня будет колебаться от -3 до 0 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели: от -8 до -5. Влажность воздуха составит 51-86%.

День обещает быть облачным. Синоптики предупреждают об усилении ветра до 15-24 м/с. Осадков не ожидается. Рассвет наступит в 7:17, закат ожидается в 16:25.

Скриншот

Скриншот

Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в четверг, 23 января, на нескольких улицах в Днепре с 10:00 до 16:00 не будет воды. Отключение связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на сети водоснабжения

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
синоптик погода
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