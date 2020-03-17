Погода в Днепре: появился свежий прогноз на 17 марта

Во вторник, 17 марта, в Днепре будет солнечно.
Осадков в этот день не предвидится. Столбик градусника на протяжении дня будет колебаться от -4 до +7 градусов по Цельсию, сообщает Синоптик.
Влажность воздуха составит 37-82%. Рассвет наступит в 5:45, закат ожидается в 17:50.
Скриншот
Синоптик
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ближайшие дни погоду в Украине будет формировать антициклон, поэтому в большинстве будет солнечно, сухо и не столь ветрено. В то же время ночью все же будут преобладать заморозки.
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