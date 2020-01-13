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13 января • обновлено в 07:04
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Алина Рашевская

Погода в Днепре: появился свежий прогноз на 13 января

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В понедельник, 13 января, в Днепре будет стоять облачная погода.

Осадков в этот день не ожидается. Об этом сообщает Синоптик.

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Столбик градусника на протяжении дня будет колебаться от -3 до +4 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели: от -7 до 0. Влажность воздуха составит 75-91%.

День обещает быть облачным. Осадков не ожидается. Рассвет наступит в 7:26, закат ожидается в 16:11.

Скриншот

Скриншот

Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Крещение, которое христиане восточного обряда отметят 19 января, погода в Украине будет аномально теплой. Днем температура воздуха будет выше нуля.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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