Погода в Днепре: появился свежий прогноз на 13 января

В понедельник, 13 января, в Днепре будет стоять облачная погода.

Осадков в этот день не ожидается. Об этом сообщает Синоптик.

Столбик градусника на протяжении дня будет колебаться от -3 до +4 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели: от -7 до 0. Влажность воздуха составит 75-91%.

День обещает быть облачным. Осадков не ожидается. Рассвет наступит в 7:26, закат ожидается в 16:11.

Скриншот Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Крещение, которое христиане восточного обряда отметят 19 января, погода в Украине будет аномально теплой. Днем температура воздуха будет выше нуля.

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