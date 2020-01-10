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10 января • обновлено в 06:20
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Карина Бондаренко

Погода в Днепре: появился свежий прогноз на 10 января

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В пятницу, 10 января, в Днепре прогнозируют по-зимнему теплую погоду. Температура воздуха будет колебаться около отметки нуля.

На протяжении всего дня небо над городом будет покрыто облаками. Об этом сообщает Синоптик.

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Осадков в пятницу не ожидается. Синоптики прогнозируют от +1 до -1 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели: от 0 до -4.

Погода в Днепре: появился свежий прогноз на 10 января

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине январь и февраль 2020 года не будут очень холодными. При этом нас ждут температурные качели.

  • В 2020 году следует ожидать холодную и снежную зиму, позднюю весну, прохладное и дождливое лето и осень с морозной погодой.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
погода
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