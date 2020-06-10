Погода в Днепре: появился свежий прогноз на 10 июня

В среду, 10 июня, в Днепре ожидается солнечная и жаркая погода.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, осадков в этот день не предвидится.

Температура воздуха +32 +34 градусов днем, ночью похолодает до +17 +19 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что лето-2020 года будет теплым и достаточно сухим, но с сильными ливнями, градами и шквалами. По словам метеоролога, такому прогнозу способствует существенное снижение температуры в районе течения Гольфстрим.

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