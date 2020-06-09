Погода в Днепре: появился прогноз на 9 июня

Во вторник, 9 июня, в Днепре ожидается ясная погода.

Осадков в этот день не предвидится. Об этом сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +17 до +33 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 33-73%. Рассвет наступит в 04:36, закат ожидается в 20:42.

Скриншот Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что погода в Украине во вторник, 9 июня, ожидается солнечной и жаркой в большинстве регионов, однако на западе пройдут дожди с грозами.