Погода в Днепре: появился прогноз на 9 июня

Алина Рашевская Жизнь города 06:27, 9.06.2020

Во вторник, 9 июня, в Днепре ожидается ясная погода.

Осадков в этот день не предвидится. Об этом сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +17 до +33 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 33-73%. Рассвет наступит в 04:36, закат ожидается в 20:42.

Скриншот
Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что погода в Украине во вторник, 9 июня, ожидается солнечной и жаркой в большинстве регионов, однако на западе пройдут дожди с грозами.

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Днепр Жизнь города

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