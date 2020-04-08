Погода в Днепре: появился прогноз на 8 апреля

В среду, 8 апреля, в Днепре ожидается безоблачная погода.
Осадков в этот день не предвидится. Об этом сообщает Синоптик.
Столбик градусника будет колебаться от +1 до +19 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 22-56%. Рассвет наступит в 6:00, закат ожидается в 19:23.
Скриншот
Синоптик
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что синоптик уточнила прогноз погоды по Украине. В некоторых областях прогнозируются низкие температуры, местами даже ниже нуля.
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