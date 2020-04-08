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8 апреля • обновлено в 08:30
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Алина Рашевская

Погода в Днепре: появился прогноз на 8 апреля

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В среду, 8 апреля, в Днепре ожидается безоблачная погода.

Осадков в этот день не предвидится. Об этом сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +1 до +19 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 22-56%. Рассвет наступит в 6:00, закат ожидается в 19:23.

Скриншот

Скриншот

Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что синоптик уточнила прогноз погоды по Украине. В некоторых областях прогнозируются низкие температуры, местами даже ниже нуля.

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Автор
Алина Рашевская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
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