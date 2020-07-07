Погода в Днепре: появился прогноз на 7 июля

Алина Рашевская Жизнь города 06:30, 7.07.2020

Во вторник, 7 июля, в Днепре ожидается переменная облачность.

Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода будет пасмурной до самого вечера. Осадков в этот день не предвидится, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +22 до +37 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 22-63%. Рассвет наступит в 04:45, закат ожидается в 20:44.

Скриншот
Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что погода в Украине во вторник, 7 июля, будет дождливой, местами с грозами. В некоторых регионах жара достигнет 37 градусов.

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Днепр Жизнь города

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