Погода в Днепре: появился прогноз на 5 августа

В среду, 5 августа, в Днепре синоптики прогнозируют солнечную и жаркую погоду.

Как сообщили в Укргидрометцентре, осадков в этот день не предвидится.

Столбик градусника будет колебаться от +30 до +32 градусов по Цельсию. Ветер будет северо-восточный – до 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоды в Украине 5 августа

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре на жилмассиве Игрень сотрудники коммунальных служб очищают местность от мусорных свалок. Чаще всего после отдыха недобросовестные жители оставляют бытовые отходы и множество иного хлама.