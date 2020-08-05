Погода в Днепре: появился прогноз на 5 августа

София Ковнир Жизнь города 06:00, 5.08.2020

В среду, 5 августа, в Днепре синоптики прогнозируют солнечную и жаркую погоду.

Как сообщили в Укргидрометцентре, осадков в этот день не предвидится.

Столбик градусника будет колебаться от +30 до +32 градусов по Цельсию. Ветер будет северо-восточный – до 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоды в Украине 5 августа

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре на жилмассиве Игрень сотрудники коммунальных служб очищают местность от мусорных свалок. Чаще всего после отдыха недобросовестные жители оставляют бытовые отходы и множество иного хлама.

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Днепр Жизнь города

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