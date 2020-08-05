Погода в Днепре: появился прогноз на 5 августа
Прогноз погоды в Днепре. Пикабу
В среду, 5 августа, в Днепре синоптики прогнозируют солнечную и жаркую погоду.
Как сообщили в Укргидрометцентре, осадков в этот день не предвидится.
Столбик градусника будет колебаться от +30 до +32 градусов по Цельсию. Ветер будет северо-восточный – до 5-10 метров в секунду.
Прогноз погоды в Украине 5 августа
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре на жилмассиве Игрень сотрудники коммунальных служб очищают местность от мусорных свалок. Чаще всего после отдыха недобросовестные жители оставляют бытовые отходы и множество иного хлама.
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