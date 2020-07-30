Погода в Днепре: появился прогноз на 30 июля

Алина Рашевская Жизнь города 06:39, 30.07.2020

В четверг, 30 июля, погода в Днепре будет солнечной и жаркой.

Небо затянется облаками лишь к вечеру. Осадков в этот день не предвидится, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +19 до +33 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 35-78%. Рассвет наступит в 05:11, закат ожидается в 20:21.

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Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что синоптики предупредили о новой волне холода в Украине.

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Днепр Жизнь города

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