Погода в Днепре: появился прогноз на 30 июля

В четверг, 30 июля, погода в Днепре будет солнечной и жаркой.

Небо затянется облаками лишь к вечеру. Осадков в этот день не предвидится, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +19 до +33 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 35-78%. Рассвет наступит в 05:11, закат ожидается в 20:21.

Скриншот Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что синоптики предупредили о новой волне холода в Украине.