Погода в Днепре: появился прогноз на 30 июля
Погода в Днепре. expert.in.ua
В четверг, 30 июля, погода в Днепре будет солнечной и жаркой.
Небо затянется облаками лишь к вечеру. Осадков в этот день не предвидится, сообщает Синоптик.
Столбик градусника будет колебаться от +19 до +33 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 35-78%. Рассвет наступит в 05:11, закат ожидается в 20:21.
Скриншот Синоптик
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что синоптики предупредили о новой волне холода в Украине.
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