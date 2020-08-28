Погода в Днепре: появился прогноз на 28 августа

София Ковнир Жизнь города 06:00, 28.08.2020

В пятницу, 28 августа, в Днепре ожидается сухая и жаркая погода.

Как сообщили в Укргидрометцентре, осадков в этот день не предвидится.

Столбик градусника будет колебаться от +23 до +25 градусов по Цельсию. Ветер будет западный – до 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоды в Украине 28 августа

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что до середины сентября в Украине будет стоять летняя погода с кратковременными периодами похолодания. На юге страны первый месяц осени может оказаться холодным и дождливым, а в центре Украины будет холодно.

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