Погода в Днепре: появился прогноз на 28 августа

Погода в Днепре. Podrobnosti.mk.ua
В пятницу, 28 августа, в Днепре ожидается сухая и жаркая погода.
Как сообщили в Укргидрометцентре, осадков в этот день не предвидится.
Столбик градусника будет колебаться от +23 до +25 градусов по Цельсию. Ветер будет западный – до 5-10 метров в секунду.
Прогноз погоды в Украине 28 августа
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что до середины сентября в Украине будет стоять летняя погода с кратковременными периодами похолодания. На юге страны первый месяц осени может оказаться холодным и дождливым, а в центре Украины будет холодно.
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