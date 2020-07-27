Погода в Днепре: появился прогноз на 27 июля

София Ковнир Жизнь города 06:00, 27.07.2020

В понедельник, 27 июля, в Днепре ожидается жаркая и солнечная погода.

Как сообщили в Укргидрометцентре, осадков в этот день не предвидится.

Столбик градусника будет колебаться от +29 до +31 градусов по Цельсию. Ветер будет восточный – до 5-10 метров в секунду.

Погода в Украине 27 июля

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что 27 июля на нескольких улицах Днепра не будет электричества. Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ.

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