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23 марта • обновлено в 08:58
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Алина Рашевская

Погода в Днепре: появился прогноз на 23 марта

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В понедельник, 23 марта, в Днепре будет стоять облачная погода.

Как сообщает Синоптик, в городе в этот день осадков не предвидится.

Столбик градусника будет колебаться от -3 до +4 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 37-80%. Рассвет наступит в 5:33, закат ожидается в 17:59.

Скриншот

Скриншот

Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в начале новой недели погода в Украине ошеломит резким похолоданием, морозами и гололедом. Ее будет определять антициклон Юрген, который приближается с севера.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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