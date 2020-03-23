Погода в Днепре: появился прогноз на 23 марта

В понедельник, 23 марта, в Днепре будет стоять облачная погода.
Как сообщает Синоптик, в городе в этот день осадков не предвидится.
Столбик градусника будет колебаться от -3 до +4 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 37-80%. Рассвет наступит в 5:33, закат ожидается в 17:59.
Скриншот
Синоптик
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в начале новой недели погода в Украине ошеломит резким похолоданием, морозами и гололедом. Ее будет определять антициклон Юрген, который приближается с севера.
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