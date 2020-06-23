Погода в Днепре: появился прогноз на 23 июня

Алина Рашевская Жизнь города 06:30, 23.06.2020

Во вторник, 23 июня, в Днепре ожидается переменная облачность.

Днем на небе появятся облака, которые к вечеру должны рассеяться. Осадков в этот день не предвидится, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +18 до +27 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 51-97%. Рассвет наступит в 04:37, закат ожидается в 20:47.

Скриншот
Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украину придут обильные дожди. Синоптики предупредили о надвигающемся циклоне.

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