Погода в Днепре: появился прогноз на 23 июня

Во вторник, 23 июня, в Днепре ожидается переменная облачность.

Днем на небе появятся облака, которые к вечеру должны рассеяться. Осадков в этот день не предвидится, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +18 до +27 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 51-97%. Рассвет наступит в 04:37, закат ожидается в 20:47.

Скриншот Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украину придут обильные дожди. Синоптики предупредили о надвигающемся циклоне.