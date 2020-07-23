Погода в Днепре: появился прогноз на 23 июля

В четверг, 23 июля, в Днепре ожидается переменная облачность.

Небо, ясное ночью и утром, затянется облаками в середине дня, и погода будет пасмурной до самого вечера. Осадков в этот день не предвидится, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +14 до +28 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 26-76%. Рассвет наступит в 05:02, закат ожидается в 20:30.

Скриншот Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что четверг, 23 июля, в Украине будет преимущественно сухим, лишь в западных областях пройдут периодические грозовые дожди.