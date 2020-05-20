Погода в Днепре: появился прогноз на 20 мая

В среду, 20 мая, в Днепре ожидается пасмурная погода.

Осадков в этот день не предвидится. Об этом сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +11 до +18 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 62-91%. Рассвет наступит в 04:50, закат ожидается в 20:20.

Скриншот Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что погода в Украине в среду, 20 мая, будет пасмурной, прохладной и преимущественно сухой. Дожди ожидаются только на юге, востоке и в некоторых северных областях.