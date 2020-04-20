Погода в Днепре: появился прогноз на 20 апреля

В понедельник, 20 апреля, в Днепре прогнозируется переменная облачность.

Утром облаков не будет – они появятся во второй половине дня, но к вечеру погода снова станет ясной. Ожидается усиление скорости порывистого ветра до 15-24 м/с, сообщает Синоптик.

Осадков в этот день не предвидится. Столбик градусника будет колебаться от +3 до +13 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 29-68%. Рассвет наступит в 05:36, закат ожидается в 19:40.

Скриншот Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что погода в Украине в начале следующей недели, с 20 апреля, существенно ухудшится – ожидаются сильные ночные заморозки в воздухе и на почве. В то же время, ближе к концу недели погода улучшится – уже в пятницу, 24 апреля, в нескольких областях прогнозируется до +19°С.

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