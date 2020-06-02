Погода в Днепре: появился прогноз на 2 июня

София Ковнир Жизнь города 07:01, 2.06.2020 Обновлено: 07:16, 2.06.2020

Во вторник, 2 июня, в Днепре ожидается солнечная погода.

Осадков в этот день не предвидится, сообщили в Укргидрометцентре.

Температура воздуха +17 +19 градусов днем, ночью похолодает до +7 +9 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Погода в Украине 2 июня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что метеорологи дали апокалиптический прогноз для Украины. Стало известно, что нас ждет летом-2020.

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Днепр Жизнь города

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