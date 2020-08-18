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Погода в Днепре: появился прогноз на 18 августа

Алина Рашевская
Алина Рашевская
Жизнь города
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Погода в Днепре: появился прогноз на 18 августа

Погода в Днепре. Апостроф

Во вторник, 18 августа, в Днепре ожидается переменная облачность.

Днем на небе появятся облака, которые к вечеру должны рассеяться. Осадков в этот день не предвидится, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +17 до +32 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 25-67%. Рассвет наступит в 05:37, закат ожидается в 19:49.

Скриншот

Скриншот Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украину возвращается жара, но с дождями.

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