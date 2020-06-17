Погода в Днепре: появился прогноз на 17 июня

Алина Рашевская Жизнь города 06:30, 17.06.2020

В среду, 17 июня, в Днепре ожидается пасмурная погода.

Хмурое небо лишь на непродолжительное время избавится от облаков, но вечером его снова затянет. Осадков в этот день не предвидится, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +18 до +28 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 49-92%. Рассвет наступит в 04:35, закат ожидается в 20:46.

Скриншот
Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что части Украины грозит серьезный дефицит воды. На ситуацию обратили внимание из-за необычной зимы.

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Днепр Жизнь города

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