Погода в Днепре: появился прогноз на 17 июня
Погода в Днепре
В среду, 17 июня, в Днепре ожидается пасмурная погода.
Хмурое небо лишь на непродолжительное время избавится от облаков, но вечером его снова затянет. Осадков в этот день не предвидится, сообщает Синоптик.
Столбик градусника будет колебаться от +18 до +28 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 49-92%. Рассвет наступит в 04:35, закат ожидается в 20:46.
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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что части Украины грозит серьезный дефицит воды. На ситуацию обратили внимание из-за необычной зимы.
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