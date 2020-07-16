Погода в Днепре: появился прогноз на 16 июля

В четверг, 16 июля, в Днепре ожидается солнечная и теплая погода.

Как сообщает Укргидрометцентр, осадков в этот день не предвидится.

Температура воздуха +24 +26 градусов днем, ночью похолодает до +13 +15 градусов. Ветер западный, 3-8 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 16 июля

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что повышение среднегодовой температуры в Украине опережает показатели во всем мире, а климат меняется сильнее. Поэтому “тропическая жара” летом может скоро стать нормой.