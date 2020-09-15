Погода в Днепре: появился прогноз на 15 сентября

Алина Рашевская Жизнь города 06:30, 15.09.2020

Во вторник, 15 сентября, в Днепре ожидается ясная погода.

На протяжении дня будет сохраняться высокая пожарная опасность. Осадки не прогнозируются, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +12 до +28 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 38-76%. Рассвет наступит в 06:16, закат ожидается в 18:53.

Скриншот.
Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во вторник, 15 сентября, в Украине и всей Европе не будет дождя, везде – сухо, тепло и солнечно.

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Днепр Жизнь города

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