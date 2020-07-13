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Погода в Днепре: появился прогноз на 13 июля

Алина Рашевская
Жизнь города
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Погода в Днепре: появился прогноз на 13 июля

Погода в Днепре. wallpaperscraft.ru

В понедельник, 13 июля, в Днепре ожидается переменная облачность.

Небо, ясное ночью и утром, затянется облаками в середине дня и погода будет пасмурной до самого вечера. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться дождь, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +21 до +30 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 46-72%. Рассвет наступит в 04:51, закат ожидается в 20:40.

Скриншот

Скриншот Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в начале недели по всей Украине ожидается похолодание, в большинстве областей пройдут дожди.

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