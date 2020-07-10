Погода в Днепре: появился прогноз на 10 июля

София Ковнир Жизнь города 06:00, 10.07.2020

В пятницу, 10 июля, в Днепре ожидается солнечная и теплая погода.

Как сообщает Укргидрометцентр, осадков в этот день не предвидится.

Температура воздуха +27 +29 градусов днем, ночью похолодает до +13 +15 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре с 9 по 11 июля объявили предупреждение о стихийных метеорологических явлениях. Уровень опасности 1 – желтый.

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Днепр Жизнь города

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