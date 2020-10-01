Погода в Днепре: появился прогноз на 1 октября

Алина Рашевская Жизнь города 06:30, 1.10.2020

В четверг, 1 октября, небо в Днепре будет скрыто за облаками.

Вечером ожидается мелкий дождь. Об этом сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +12 до +18 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 59-94%. Рассвет наступит в 06:39, закат ожидается в 18:19.

Скриншот.
Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что до 2 октября на Украину будет влиять холодный фронт.

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Днепр Жизнь города

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