Погода на выходных в Днепре: прогноз на 20 и 21 июля

20 и 21 июля в Днепре будет жарко.
Температура воздуха прогреется до +30 градусов. Об этом сообщили на сайте Украинского гидрометеорологического центра.
Погода в Днепре 20 и 21 июля
Цинічний Львів
В субботу, 20 июля, температура воздуха +27 +29 днем, ночью от +13 до +15 градусов.
В воскресенье, 21 июля, температура ночью опустится до +15 +17 градусов. Днем синоптики прогнозируют +27 +29 градусов.
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