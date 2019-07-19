Погода на выходных в Днепре: прогноз на 20 и 21 июля

20 и 21 июля в Днепре будет жарко.

Температура воздуха прогреется до +30 градусов. Об этом сообщили на сайте Украинского гидрометеорологического центра.

Погода в Днепре 20 и 21 июля Цинічний Львів

В субботу, 20 июля, температура воздуха +27 +29 днем, ночью от +13 до +15 градусов.

В воскресенье, 21 июля, температура ночью опустится до +15 +17 градусов. Днем синоптики прогнозируют +27 +29 градусов.

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