Погода на Пасху в Днепре: синоптики уточнили прогноз на выходные

В Днепре на выходных 18-20 апреля ожидается холодная и ветреная погода.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, в субботу и воскресенье будут заморозки, а в понедельник город и область зальет дождь.

Так, 18 апреля ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8, на поверхности почвы местами заморозки 0...+3, днем ​​12-17 тепла.

Погода на Пасху в Днепре pmg.ua

19 апреля переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5, на поверхности почвы заморозки 0...+3, днем ​​10-15 градусов тепла.

В понедельник, 20 апреля, днем прогнозируют дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем ​​10-12 градусов тепла.

Как писал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Украины Владимир Деркач сказал, что на Пасху, 19 апреля, в Украине установится теплая и солнечная погода без осадков.

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