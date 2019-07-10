"Спасибо, что защитили всю Украину!" "Океан Ельзи" дал трогательный концерт в Днепре

Во вторник, 9-го июля, на Фестивальном причале в Днепре состоялся концерт украинской группы "Океан Ельзи".

На концерте была представлена новая песня, студийная версия которой будет доступна для скачивания уже в четверг. Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места события.

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Бесплатный концерт в Днепре Обозреватель

Свое выступление артисты начали с обращения к днепрянам. Фронтмен коллектива Святослав Вакарчук признался в особой любви и благодарности городу, который на протяжении пяти лет является форпостом украинской независимости. Исполнитель также отметил важную роль Днепра в помощи раненым на фронте бойцам. Память погибшего в зоне ООС Владислава Локтионова собравшиеся почтили минутой молчания.

"Сегодня в музее АТО я видел фильм, где днепряне стояли в очередях в военкоматы, а потом - на сдачу крови. От этого шли мурашки по коже. Хочется поблагодарить вас за то, что защитили всю страну", - поделился Вакарчук.

Вакарчук с концертом в Днепре

Также публике была представлена команда, с которой молодой политик баллотируется в Раду. Партия "Голос" коротко отметила ключевые моменты своей программы.

Зрители услышали новую песню

Концертом под открытым небом днепряне наслаждались до поздней ночи. Были исполнены как всем полюбившиеся старые композиции, так и новые треки. Подарком для слушателей стала песня "Човен", которую солист посвятил реке Днепр.

Вакарчук исполнил полюбившиеся хиты

Днепряне на концерте "Океан Ельзи"

На протяжении концерта певец активно общался с публикой, спускался со сцены, делал селфи. Не остались без внимания и зрители на задних рядах, для которых Вакарчук спел, поднявшись на палатку звукорежиссера.

Вакарчук общался со зрителями

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Вакарчук признался, почему скрывает свою жену.

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